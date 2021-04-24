Исполком УЕФА окончательно утвердил список принимающих городов ЧЕ по футболу

Матчи ЧЕ по футболу перенесены из Дублина и Бильбао в Лондон, Севилью и Санкт-Петербург.

Исполком УЕФА окончательно утвердил список городов, в которых пройдут встречи предстоящего континентального форума. Поединки финального этапа состоятся на стадионах 11-ти городов Старого Света: Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля этого года.

