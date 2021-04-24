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Исполком УЕФА окончательно утвердил список принимающих городов ЧЕ по футболу
Матчи ЧЕ по футболу перенесены из Дублина и Бильбао в Лондон, Севилью и Санкт-Петербург.
Исполком УЕФА окончательно утвердил список городов, в которых пройдут встречи предстоящего континентального форума. Поединки финального этапа состоятся на стадионах 11-ти городов Старого Света: Амстердама, Баку, Будапешта, Бухареста, Глазго, Копенгагена, Лондона, Мюнхена, Рима, Санкт-Петербурга и Севильи. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля этого года.
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