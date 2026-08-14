Испытание элитой: сборная Беларуси по пляжному футболу принимает вызов Суперфинала Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу угодила в "группу смерти". Но команда ставит самые амбициозные цели и задачи, поэтому игрокам все равно, на какой стадии побеждать сильных оппонентов.

Председатель профильной федерации вида спорта Михаил Ботников в эксклюзивном интервью "Первому информационному" прокомментировал результаты жеребьевки Суперфинала Евролиги.

Белорусская сборная попала в группу B с коллективами Испании, Португалии и Швейцарии. Решающая стадия неофициального чемпионата Старого континента пройдет с 8 по 13 сентября в Италии. В 2025 году здесь же белорусы взяли бронзу.

Михаил Ботников, председатель Ассоциации "Федерация пляжного футбола": "Конечно, "группа смерти", потому что в одной группе собрались топовые команды Европы, которые находятся в мировом рейтинге наверху. Она абсолютно не сопоставима со второй группой, где выступает команда Италии. Но жеребьевка прошла, нужно немного поогорчаться, а потом собраться и готовиться к выступлению, потому что если мы хотим показать себя достойно на чемпионате мира, то надо везде выступать достойно".

Сборная перед началом финального кэмпа к Евролиге с 22 по 23 августа в Молодечно будет бороться за Кубок страны, также команда выступит на чемпионате России.