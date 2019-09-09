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Исторический матч по легкой атлетике между сборными Европы и США стартовал в Минске

В эти минуты на стадионе "Динамо" спортсмены уже вступили в борьбу. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов выходит на прямую связь со студией.

Болеем, конечно, за наших спортсменов, которые здесь выступают в составе команды Европы. Белоруске Ирине Жук, которая выступает в прыжках с шестом, выпала честь первой открывать такое историческое спортивное событие. К подробностям чуть позже. Пока отметим, что каждый еще может стать частью этого спортивного праздника. Ведь спорт, прежде всего, для болельщиков.

Сначала в чаше нашего "Динамо"состоялась торжественная церемония открытия, которая включила в себя шоу, с элементами отсылки к истории, и ведь легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Ведь атлеты состязались еще в Древней Греции. Также мы видели выступления творческих коллективов и официальных лиц. Предлагаем посмотреть несколько ярких кадров.



Затем началось то, что мы уже давно ждали. Сами соревнования. Ирина Жук еще сражается в прыжках с шестом. А дальше в секторе из белорусов мы увидим Юлию Король на 800 метрах, чемпиона Европы Максима Недосекова в прыжках в высоту. И других. И главное - им будут противостоять звезды мирового спорта.

Свою работу мы здесь, конечно, не завершаем. Впереди много увлекательной соревновательной борьбы. Отправляюсь болеть за, прежде всего, честный спорт на трибуны "Динамо".

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