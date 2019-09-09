Исторический матч по легкой атлетике между сборными Европы и США стартовал в Минске

В эти минуты на стадионе "Динамо" спортсмены уже вступили в борьбу. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов выходит на прямую связь со студией.



Болеем, конечно, за наших спортсменов, которые здесь выступают в составе команды Европы. Белоруске Ирине Жук, которая выступает в прыжках с шестом, выпала честь первой открывать такое историческое спортивное событие. К подробностям чуть позже. Пока отметим, что каждый еще может стать частью этого спортивного праздника. Ведь спорт, прежде всего, для болельщиков.



Сначала в чаше нашего "Динамо"состоялась торжественная церемония открытия, которая включила в себя шоу, с элементами отсылки к истории, и ведь легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Ведь атлеты состязались еще в Древней Греции. Также мы видели выступления творческих коллективов и официальных лиц. Предлагаем посмотреть несколько ярких кадров.