3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Исторический матч по легкой атлетике между сборными Европы и США стартовал в Минске
В эти минуты на стадионе "Динамо" спортсмены уже вступили в борьбу. Наш спортивный обозреватель Андрей Козлов выходит на прямую связь со студией.
Болеем, конечно, за наших спортсменов, которые здесь выступают в составе команды Европы. Белоруске Ирине Жук, которая выступает в прыжках с шестом, выпала честь первой открывать такое историческое спортивное событие. К подробностям чуть позже. Пока отметим, что каждый еще может стать частью этого спортивного праздника. Ведь спорт, прежде всего, для болельщиков.
Сначала в чаше нашего "Динамо"состоялась торжественная церемония открытия, которая включила в себя шоу, с элементами отсылки к истории, и ведь легкую атлетику не зря называют королевой спорта. Ведь атлеты состязались еще в Древней Греции. Также мы видели выступления творческих коллективов и официальных лиц. Предлагаем посмотреть несколько ярких кадров.
Затем началось то, что мы уже давно ждали. Сами соревнования. Ирина Жук еще сражается в прыжках с шестом. А дальше в секторе из белорусов мы увидим Юлию Король на 800 метрах, чемпиона Европы Максима Недосекова в прыжках в высоту. И других. И главное - им будут противостоять звезды мирового спорта.
Свою работу мы здесь, конечно, не завершаем. Впереди много увлекательной соревновательной борьбы. Отправляюсь болеть за, прежде всего, честный спорт на трибуны "Динамо".
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов