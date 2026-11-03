Фото Белорусская федерация борьбы

Чемпионат мира по борьбе стал для Беларуси знаковым событием: спортсмены стояли на пьедестале с флагом, звучал наш государственный гимн. Это историческое возвращение на международную арену, которого ждали спортсмены, тренеры и болельщики.

Председатель Белорусской федерации плавания Ольга Степусь отметила, что видела процесс подготовки и испытала огромное удовлетворение от того, что теперь это можно прожить вместе. Параллельно развивается сотрудничество с Европейской федерацией плавания: ее президент Антонио Сильва посетил Минск, поддержал белорусских спортсменов и помог с визами на юниорский чемпионат Европы.

О возвращении флага, встречах и планах объединения водных видов спорта рассказала Ольга Степусь в "Актуальном интервью".

Возвращение белорусской символики на чемпионате мира по борьбе вызвало огромное удовлетворение. "Я видела процесс подготовки. Когда наши спортсмены стояли на пьедестале с флагом, это вызывает огромное удовольствие. Есть понимание того, что мы теперь все это можем прожить - и спортсмен, и тренер, и руководитель федерации, и болельщик", - подчеркнула Ольга Степусь.

За неделю до этапа Кубка мира по плаванию в Астане прошел Европейский конгресс, где Беларусь впервые присутствовала как страна-участник. "Мы имели право голоса и принимали решения по ключевым вопросам повестки. На нас смотрели абсолютно по-другому. Было много переговоров, в том числе с президентом Европейской федерации", - отметила председатель.

Президент Европейской федерации посетил этап Кубка мира в Астане, а ранее приезжал в Минск. Он помог с визами на юниорский чемпионат Европы в Мюнхене, где немецкая сторона отказывала белорусским спортсменам. "Немецкая федерация просила, чтобы мы выступали в нейтральном статусе. Антонио говорил, что просил бы, чтобы Беларусь выступала так, как рекомендовал МОК. Это была поддержка, и она была видна. Антонио - человек действия. Каждое его слово подкреплено поступком", - подчеркнула Ольга Степусь.

Ключевая внутренняя задача - объединение водных видов спорта в стране. Для создания управляемой системы нужно одобрение на международном и европейском уровне. "Это предмет переговоров. Поддержка главы Европейской федерации в том, что мы должны быть, как большинство стран, с объединенной федерацией водных видов спорта. Возможно, будут еще более высокие встречи", - резюмировала председатель.

Возвращение белорусского спорта на международную арену - это результат последовательной работы и поддержки союзников. Флаг и гимн на чемпионате мира, право голоса на конгрессе и помощь в сложных ситуациях - все это шаги к полноценному возвращению на мировую арену.