Историческое противостояние "Европа-США". Как это было и что осталось за кадром?

Грандиозная матчевая встреча по легкой атлетике Европа - США завершена, но надолго останется в памяти участников и болельщиков, которые посетили стадион "Динамо" или смотрели соревнования по телевизору. В спорте всегда есть победители и побежденные, это, конечно, влияет на настроение участников. Однако в чем легкоатлеты единодушны, так это в том, что Минск провел матч на высочайшем уровне и должен получить постоянное место в международном календаре. Белорусские болельщики очень тепло встречали спортсменов на "Динамо", который по своим характеристикам не уступает большим аренам королевы спорта. Великолепная атмосфера, дружелюбие белорусов, несомненно, станут теми драйверами, которые позволят возвращаться мировой легкой атлетике в Беларусь снова и снова. Европа накануне победила США. И сейчас мы подведем итоги и выделим ключевые события исторического матча.







По итогам соревнований в 37-ми дисциплинах сборная Европы набрала 724 с половиной балла. У команды США - 601 с половиной. Разгромная разница в 123 очка. Для развития подобного формата соревнований это даже хорошо. Американцы обязательно по-спортивному разозлятся и через 2 года дадут бой.



Напомним, в команде победителей были 14 спортсменов из Беларуси. Причем эта матчевая встреча сделала нашего прыгуна в высоту Максима Недосекова лидером мирового сезона. Белорус установил личный рекорд -2 метра и 35 сантиметров.







Максимальное количество баллов команде Европы - 9 - принесла и наша Анастасия Мирончик-Иванова. В своей лучшей попытке в прыжках в длину она показала 6 метров 74 сантиметра. Всего на 1 сантиметр отстала украинская прыгунья Марина Бех-Романчук. И только третье место заняла олимпийская чемпионка из США Бритни Риз.



Кроме Максима Недосекова и Анастасии Мирончик-Ивановой весомый вклад в победу Европы над Америкой внесли и другие белорусы. Вторые места заняли Анна Малыщик (метание молота) и Татьяна Холодович (метание копья). Вообще стоит отметить, что минская публика тепло приветствовала каждого участника. Ведь эта встреча стала самой представительной из тех, что когда-либо проводились в нашей стране. На церемонии закрытия европейцы почувствовали себя настоящей командой. А это весьма редкое явление в таком индивидуальном спорте, как легкая атлетика.



За 2 соревновательных дня мы стали свидетелями настоящей бескомпромиссной спортивной борьбы. Была и радость от побед, и нескрываемая горечь от поражений. И все же главное, что это был большой спортивный праздник мирового уровня.



