История сильного человека - жизненный путь фехтовальщика Олега Малиновского удивляет и вдохновляет

История Олега Малиновского - человека, чей жизненный путь удивляет, а параллельно вдохновляет. По велению судьбы он сегодня прикован к инвалидной коляске, но не опускает руки. Наоборот дает понять всем, что даже после такой трагедии жизнь не заканчивается. Сегодня он спортсмен-паралимпиец, отличный муж и видеоблогер, а в объективе его внимания рыбалка и кулинария (подробности в видео).