ISU допустил белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Спорт вне политики - все больше мировых организаций понимают истинное значение девиза Пьера де Кубертена.



Международный союз конькобежцев, в структуру которого также входят фигурное катание и шорт-трек, частично снял ограничения на участие белорусов и россиян в соревнованиях под своей эгидой.



Решение вступит в силу с началом нового сезона. Наши атлеты, тренеры и сопровождающий персонал пока будут выступать в нейтральном статусе. Также спортсменам разрешили участвовать и в командных турнирах.