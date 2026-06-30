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ISU допустил белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Спорт вне политики - все больше мировых организаций понимают истинное значение девиза Пьера де Кубертена.

Международный союз конькобежцев, в структуру которого также входят фигурное катание и шорт-трек, частично снял ограничения на участие белорусов и россиян в соревнованиях под своей эгидой.

Решение вступит в силу с началом нового сезона. Наши атлеты, тренеры и сопровождающий персонал пока будут выступать в нейтральном статусе. Также спортсменам разрешили участвовать и в командных турнирах.

Разделы:

СпортСпортЗимние виды спорта

Теги:

конькобежный спортзимние виды спортасанкции
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