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Итальянская Серия А по футболу возобновится 13 июня

За эту дату проголосовали клубы на экстренном совещании. Также было принято решение, что с ближайшего понедельника коллективы могут проводить групповые тренировки. Но в случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного игрока или представителя клуба вся команда должна отправится на 15-дневный карантин.

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