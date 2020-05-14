Итальянская Серия А по футболу возобновится 13 июня

За эту дату проголосовали клубы на экстренном совещании. Также было принято решение, что с ближайшего понедельника коллективы могут проводить групповые тренировки. Но в случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного игрока или представителя клуба вся команда должна отправится на 15-дневный карантин.