Итальянская Серия А представила утвержденное расписание на оставшуюся часть сезона

Итальянская Серия А на официальном сайте представила утвержденное расписание на оставшуюся часть сезона 2019/2020. Турнир возобновится 20 июня матчем "Торино" - "Парма", который начнется в 19:30 по минскому времени. Чемпионат Италии завершится 2 августа. Лидером серии А является туринский "Ювентус", который в 26 турах набрал 63 очка. Второе место занимает римский "Лацио", у которого 62 балла.



