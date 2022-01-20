Итальянский клуб по волейболу "Веро Волей Монца" добивается победы над французским "Мюлузом"

Итальянский волейбольный клуб "Веро Волей Монца" добивается гостевой победы в 4-м туре группы Лиги чемпионов над французским "Мюлузом". Команда белорусской нападающей Анны Давыскиба нанесла поражение соперницам с уверенностью по геймам, 3:0 по сетам. В турнирной таблице квартета Би Монца идет на второй позиции. Белоруска на этот раз отметилась несколькими полезными действиями, а в третьем сете внесла весомый вклад в успех.