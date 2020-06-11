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ITF завершит отбор на Игры в Токио по итогам Roland Garros в 2021
Для квалификации игроков на теннисные соревнования Олимпиады в Токио будут использовать данные в рейтингах ATP и WTA по состоянию на 7 июня следующего года. Международная федерация тенниса назвала дату завершения отбора. Она совпадает с окончанием Roland Garros. Максимальное количество участников на Играх от каждой страны не должно превышать 12 человек (по шесть мужчин и женщин). В одиночных разрядах примут участие по 64 теннисиста, в парном - 32 дуэта, в миксте - 16. Заявки от национальных федераций для участия должны быть поданы до 17 июня будущего года.
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