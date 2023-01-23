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Итоги 4-го этапа Кубка Содружества по биатлону: у белорусов 5 медалей и лидирующие позиции
Пять медалей и лидирующие позиции по итогам четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону, который прошел в Раубичах. Таков итог выступления белорусской сборной на домашнем старте. Желтые майки лидеров общего зачета удалось сохранить Динаре Алимбековой-Смольской и Антону Смольскому. Последнему не удалось войти на пьедестал, зато отлично капитана команды подстраховал Дмитрий Лазовский, который выиграл три награды: золото спринта и взял по серебру в преследовании и масс-старте.
В заключительной гонке этапа компанию на пьедестале ему составил Никита Лобастов. Еще одну бронзовую медаль в пасьюте выиграла и Динара. Все гонки прошли при оглушительной поддержке зрителей. А это еще одно доказательство, что в Беларуси биатлон любят всем сердцем.
Подробности у Елены Горельчик.
Раубичи встретили биатлонистов плюсовой температурой и штилем на стрельбище. Уже на следующий день выпал снег, который смешался с искусственным, а в заключительный день и вовсе появился долгожданный минус. В таких условиях работать на результат приходится всей команде. И далеко не последнюю роль в этой работе играют сервисмены. От их усилий и зависит, как лыжи поведут себя на трассе. Белорусы с этим вопросом справились на отлично.
Не подкачали и болельщики. Заполненные трибуны и тысячи у телевизоров - биатлон в Беларуси действительно любят. И спортсмены отвечают взаимностью - селфи на память, автографы после гонок и искренние пожелания удачи. У каждого болельщика - свои кумиры, но, объединившись все вместе, переживают за всю команду. Потому что многие спортсмены - уже как родные.
Эмоционально, непредсказуемо, ярко и на адреналине - таков сценарий каждой гонки. Результат для белорусской сборной - 5 наград и 2 желтые майки перед предпоследним этапом. Особенно порадуемся за наших мужчин - да, у Смольского получилось не все, зато подхватил Лазовский, а там еще и Лобастов.
Спортсмены в Раубичах не только соревновались, но еще и болели за тех, кто когда-то был примером. В рамках этапа прошла гонка чемпионов. За победу здесь боролись титулованные в прошлом спортсмены, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов и этапов Кубка мира и Европы разных лет. 16 участников были разбиты на 8 пар. Им предстояло преодолеть круг в 400 метров с восемью огневыми рубежами. В результате победу праздновали россиянка Екатерина Шумилова и белорус Сергей Новиков.
С биатлоном надолго Раубичи не прощаются. Уже в четверг здесь стартует пятый этап.
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