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Итоги 5-го этапа Кубка мира по биатлону - женская сборная Беларуси поднялась на 3-ю позицию в Кубке наций
Женская сборная Беларуси по биатлону поднимается по итогам 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе на 3-ю позицию в Кубке наций, обойдя Норвегию. Наши мужчины уверенно держатся шестыми и подпирают Швецию. Три медали нам принесли гонки минувшего биатлонного уикенда - две личные и одна эстафетная. Сейчас сборная Беларуси следует по маршруту Оберхоф - Рупольдинг, куда прибудет вечером. Завтра на "Беларусь 5" в рамках проекта "Спорт-кадр" подведем итоги 5-го этапа.
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