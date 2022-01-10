Итоги 5-го этапа Кубка мира по биатлону - женская сборная Беларуси поднялась на 3-ю позицию в Кубке наций

Женская сборная Беларуси по биатлону поднимается по итогам 5-го этапа Кубка мира в Оберхофе на 3-ю позицию в Кубке наций, обойдя Норвегию. Наши мужчины уверенно держатся шестыми и подпирают Швецию. Три медали нам принесли гонки минувшего биатлонного уикенда - две личные и одна эстафетная. Сейчас сборная Беларуси следует по маршруту Оберхоф - Рупольдинг, куда прибудет вечером. Завтра на "Беларусь 5" в рамках проекта "Спорт-кадр" подведем итоги 5-го этапа.