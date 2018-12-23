Итоги года - 2018. Здоровье нации

Один из главных акцентов предыдущего материала: главное в спорте именно результат. Ведь победы наших спортсменов с одной стороны мощная объединяющая сила для всех белорусов, с другой - та самая спортивная дипломатия, когда во время триумфа белорусский гимн звучит на весь мир. Именно о спорте очередной ролик Агентства теленовостей из цикла, посвященного итогам уходящего года. Его уже можно увидеть в эфире.