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Итоги года - 2018. Здоровье нации

Один из главных акцентов предыдущего материала: главное в спорте именно результат. Ведь победы наших спортсменов с одной стороны мощная объединяющая сила для всех белорусов, с другой - та самая спортивная дипломатия, когда во время триумфа белорусский гимн звучит на весь мир. Именно о спорте очередной ролик Агентства теленовостей из цикла, посвященного итогам уходящего года. Его уже можно увидеть в эфире.

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