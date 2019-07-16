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Итоги II Европейских игр подвели в правительстве

В правительстве подвели итоги II Европейских игр. Они прошли на высоком организационном уровне, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, и задали высокую планку для такого юного соревнования, установив ее на уровне Олимпийских игр. Особо была отмечена работа волонтеров. По поручению Президента будет создан банк данных волонтерского движения.

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