Итоги II Европейских игр подвели в правительстве

В правительстве подвели итоги II Европейских игр. Они прошли на высоком организационном уровне, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, и задали высокую планку для такого юного соревнования, установив ее на уровне Олимпийских игр. Особо была отмечена работа волонтеров. По поручению Президента будет создан банк данных волонтерского движения.