Итоги матчей регулярного чемпионата НХЛ с участием белорусов

Владислав Колячонок отыграл свой 25-й матч в НХЛ и обновил личный рекорд по айс-тайму. В поединке против "Ванкувера" защитник "Аризоны" выходил в третьем звене и провел на площадке ровно 20 минут. За это время белорус трижды угрожал воротам соперника, заблокировал один бросок, совершил две потери и один перехват. В графе показателя полезности - плюс 1. "Кайотис" не справились с "Кэнакс" - 1:5.