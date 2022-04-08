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Итоги матчей регулярного чемпионата НХЛ с участием белорусов

Владислав Колячонок отыграл свой 25-й матч в НХЛ и обновил личный рекорд по айс-тайму. В поединке против "Ванкувера" защитник "Аризоны" выходил в третьем звене и провел на площадке ровно 20 минут. За это время белорус трижды угрожал воротам соперника, заблокировал один бросок, совершил две потери и один перехват. В графе показателя полезности - плюс 1. "Кайотис" не справились с "Кэнакс" - 1:5.

Форвард "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шарангович успел восстановиться от микротравмы, которую получил во время драки с защитником "Нью-Йорк Рейнджерс" Брейденом Шнайдером два дня назад. В результативном матче против "Монреаль Канадиенс" белорус по привычке выходил на лед в первом звене, но результативными действиями не отметился. "Дэвилз" уступили 4:7.

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