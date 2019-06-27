ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Итоги медального зачета после 7 дней II Европейских игр. У Беларуси 55 медалей

Подведем итоги медального зачета после 7 дней Европейских игр. Лидируют россияне. В копилке наших восточных соседей 72 награды, из них 32 высшей пробы. Поставленная задача на минский форум уже выполнена.

На второй позиции идут хозяева. Сегодня белорусы взяли 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. В сумме 55 медалей, 19 раз на Европейских играх звучал гимн Беларуси. А вот на третье место медального зачета поднялись итальянцы, которые уже выиграли 19 наград. Близки к ним и сборные Украины и Грузии.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все