Итоги медального зачета после 7 дней II Европейских игр. У Беларуси 55 медалей

Подведем итоги медального зачета после 7 дней Европейских игр. Лидируют россияне. В копилке наших восточных соседей 72 награды, из них 32 высшей пробы. Поставленная задача на минский форум уже выполнена.



На второй позиции идут хозяева. Сегодня белорусы взяли 10 наград: 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. В сумме 55 медалей, 19 раз на Европейских играх звучал гимн Беларуси. А вот на третье место медального зачета поднялись итальянцы, которые уже выиграли 19 наград. Близки к ним и сборные Украины и Грузии.