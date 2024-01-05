Итоги первых гонок этапа Кубка Содружества по биатлону - прямое включение из Раубичей

Золотая медаль сегодня в активе белорусов в стартовый день домашнего Кубка Содружества в Раубичах. Ее завоевал лидер белорусской сборной Антон Смольский. У девушек спринтерская гонка сложилась не так ярко, но спортсменки старались порадовать своих болельщиков.