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Итоги сезона белорусских биатлонистов и футбольного Кубка Беларуси подведем в рубрике "Матчбол"

Баскетболисты "Минска" побеждают в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Накануне команда Ростислава Вергуна была сильнее "Автодора" - 81:65! А итоги сезона биатлонистов и футбольного Кубка Беларуси подведем в рубрике "Матчбол".

Подробности в видео.

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