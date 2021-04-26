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Итоги шестого тура чемпионата Беларуси по футболу
Матчем в Гомеле накануне завершилась программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" смогло уйти от поражения, забив гомельчанам с пенальти в самой концовке встречи - 1:1.
Чуть ранее солигорский "Шахтер" разгромил брестский "Рух" (4:1) и продолжил уверенно возглавлять таблицу чемпионата со стопроцентным показателем - шесть матчей и шесть побед.
Борисовский БАТЭ в чемпионской гонке идет вслед за "Шахтером", накануне победив в волевом поединке "Ислочь" из Минского района - 4:1. На гол Комаровского дважды ответил Драгун и по разу забивали Володько и Скавыш.
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