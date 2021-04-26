Итоги шестого тура чемпионата Беларуси по футболу

Матчем в Гомеле накануне завершилась программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Жодинское "Торпедо-БелАЗ" смогло уйти от поражения, забив гомельчанам с пенальти в самой концовке встречи - 1:1.

Чуть ранее солигорский "Шахтер" разгромил брестский "Рух" (4:1) и продолжил уверенно возглавлять таблицу чемпионата со стопроцентным показателем - шесть матчей и шесть побед.