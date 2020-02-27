Итоги второго дня чемпионата Европы по биатлону в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни принимают белорусские Раубичи, сегодня день эстафет. И если сингл-микст для наших спортсменов не сложился, то в смешанной эстафете до последних метров дистанции белорусы сохраняли шансы на награды континентального форума. Целый день в спорткомплексе работает наша съемочная группа.



И на прямой связи со студией Кристина Камыш.





Белорусы в шаге от пьедестала в смешанной эстафете

Добрый вечер, Людмила. Почти 40 минут назад завершилась смешанная эстафета. Беларусь представили Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский и Сергей Бочарников.

Наши шли отлично по дистанции, демонстрировали хорошую скорость.

Сборная использовала три доппатрона и, к сожалению, зашла на штрафной круг. Именно поэтому итоговое место четвертое. Нам удалось пообщаться со спортсменками после гонки.

Сегодня в дневной программе был сингл-микст. В одиночной смешанной эстафете нашу страну представили Анна Сола и Виктор Кривко. У ребят ничего не получилось. Вначале Анна шла лидером. Но на втором огневом рубеже допустила 8 промахов. Забыла пробежать пятый штрафной круг. И за это получила двухминутный штраф. У Виктора Кривко тоже не заладилось. При одной из передач эстафеты наш спортсмен упал, потерял патроны. Именно это и вызвало заминку на стрельбе. Таким образом, белорусская команда финишировала 13-й из 27 сборных.

Чемпионат Европы по биатлону в Раубичах