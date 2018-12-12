Итоги заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A и D

В группе A места в нокаут-раунде Лиги чемпионов были разобраны досрочно. Потому накануне в рамках заключительного тура группового этапа лишь решалось, кто пойдет плей-офф с первого места, а кто со второго. Дортмундская "Боруссия" обыграла в гостях "Монако", 2:0, а мадридский "Атлетико", разойдясь миром с "Брюгге", 0:0, опустился на вторую строчку.