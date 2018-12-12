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Итоги заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в группах A и D
В группе A места в нокаут-раунде Лиги чемпионов были разобраны досрочно. Потому накануне в рамках заключительного тура группового этапа лишь решалось, кто пойдет плей-офф с первого места, а кто со второго. Дортмундская "Боруссия" обыграла в гостях "Монако", 2:0, а мадридский "Атлетико", разойдясь миром с "Брюгге", 0:0, опустился на вторую строчку.
В квартете D оспаривалась только путевка в Лигу Европы. "Локомотив" минимально уступил "Шальке", 0:1, туда шагнул "Галатасарай", проигравший "Порту", 2-3. Немецкая и итальянская команды продолжат борьбу в главном клубном турнире Европы.
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