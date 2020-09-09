Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Действующий чемпион против БАТЭ. По итогам жеребьевки Кубка Беларуси брестское "Динамо" сразится с борисовчанами уже в 1/8 финала. "Шахтер" поедет в "Слуцк", "Крумкачам" досталась "Ислочь", речицкий "Спутник" сразится с "Торпедо-БелАЗ", а "Энергетик-БГУ" с "Витебском". Игры этой стадии пройдут в начале октября.