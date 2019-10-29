Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Завтра Соболенко и Мертенс проведут второй матч

В красной группе, но в парном разряде второй матч завтра проведут наша Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Белорусско-бельгийский дуэт встретится с тандемом из Тайваня Чань Хао-Чинь - Латиша Чань. Обе пары, к слову, уступили в первых матчах. В 11 утра прямая трансляция на "Беларусь 5".