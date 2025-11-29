Иван Кряжев о Дефлимпийских играх: Рад, что белорусские спортсмены выступили на них достойно

Белорусские спортсмены завоевали на Дефлимпийских играх в Токио три золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. И это в условиях очень жесткой конкуренции.

Председатель Белорусской спортивной федерации глухих Иван Кряжев в "Актуальном интервью" рассказал, растет ли конкуренция с каждым годом или все-таки каждые четыре года в зависимости от олимпиад, а также куда обращаться детям, которые хотят заниматься спортом, но имеют проблемы со слухом.

"Конкуренция растет с каждым годом. Появляются новые спортсмены и создаются новые условия. Результаты показывают, что конкурировать становится все сложнее в плавании, в легкой атлетике, в борьбе, да и в принципе во всех видах спорта. Он выходит на новый уровень", - отметил Иван Кряжев.

На Дефлимпийских играх в некоторых квалификациях по плаванию соревновались по 70 человек.

Председатель Белорусской спортивной федерации глухих заявил, что это неудивительно, потому что в легкой атлетике на дистанции 200-400 м тоже было заявлено по 60-70 человек. "Конкуренция - бешеная, и я очень рад, что белорусские спортсмены в таких условиях выступили достойно", - подчеркнул он. А еще у белорусов - целый ряд четвертых мест, что очень близко к пьедесталу.

К слову, на данный момент в Республике Беларусь созданы все условия для занятий видом спорта, в частности, для инвалидов по слуху.

Иван Кряжев

Иван Кряжев:

"Любой человек, у кого есть проблемы со слухом, может обратиться в Республиканский центр олимпийской подготовки в Минске либо в Гомельский областной центр олимпийского резерва, либо в любую другую школу подготовки (например, СДЮШОР). Скажу, что для инвалидов в нашей стране, в особенности для инвалидов по слуху, созданы самые лучшие условия. Спортсмены получают и стипендии, и другую поддержку".

Напоследок гость интервью, улыбаясь, констатировал, что человеку с такой поддержкой остается только завоевывать медали.