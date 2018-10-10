Иван Брынза - серебряный призер III летних юношеских Олимпийских игр

В четвертый соревновательный день на III летних юношеских Олимпийских играх белорусский гребец академического стиля Иван Брынза завоевал серебряную награду, сообщает сайт НОК. В финале мужского заезда одиночек он показал время 1.32,84. Золото завоевал украинский гребец Иван Тищенко, бронза - у австралийца Кормака Кеннеди-Левертта.