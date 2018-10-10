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Иван Брынза взял серебро на летних Юношеских олимпийских играх. Поздравляем!

Белорусские спортсмены выигрывают вторую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. Вслед за золотом дзюдоиста Артема Колосова серебряную награду приносит капитан нашей команды Иван Брынза. Белорус показал второй результат в академической гребле в заезде одиночек.

В полуфинале, который состоялся за полчаса до решающего заезда, Брынза показал также второй результат. Напомним, в юношеских Олимпийских играх принимают участие спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет.

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