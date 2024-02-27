Иван Дроздов - лучший бомбардир среди белорусов по итогам регулярного чемпионата КХЛ

Нападающий "Салавата Юлаева" Иван Дроздов - лучший бомбардир среди белорусов за регулярный чемпионат КХЛ. На счету форварда 24 шайбы и 24 голевые передачи. Это второй показатель среди наших хоккеистов за всю историю лиги. Больше за сезон набирал только Шейн Принс в составе минского "Динамо" три года назад. Тогда натурализованному форварду удалось забросить 25 раз при тех же 24 ассистах. Второе место среди белорусов-бомбардиров по итогам гладкого розыгрыша у нападающего "Северстали" Александра Скоренова. Третью строчку занял форвард "Динамо" Роман Горбунов. Всего же в топ-10 вошли пять представителей бело-синих.



