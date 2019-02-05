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Иван Дроздов не сыграет за сборную Беларуси в Братиславе из-за травмы

Нападающий хоккейного минского "Динамо" Иван Дроздов не сыграет за сборную Беларуси на международном турнире в Братиславе из-за травмы. Сегодня на льду "Минск-Арены" тренировалась лишь часть нацкоманды. Среди них голкипер Дмитрий Мильчаков и защитник Дмитрий Коробов.

На турнир в Словакию белорусы отправятся завтра. 7 февраля - матч схозяевами льда. В пятницу - с олимпийской сборной России.

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