Иван Дроздов не сыграет за сборную Беларуси в Братиславе из-за травмы

Нападающий хоккейного минского "Динамо" Иван Дроздов не сыграет за сборную Беларуси на международном турнире в Братиславе из-за травмы. Сегодня на льду "Минск-Арены" тренировалась лишь часть нацкоманды. Среди них голкипер Дмитрий Мильчаков и защитник Дмитрий Коробов.

