Иван Хамцов и Евгений Орел завоевали золото чемпионата Европы по современному пятиборью

В мужской эстафете белорусы на заключительном этапе вырвали победу у поляков Гутковски - Лавринович, опередив оппонентов на 10 очков. Третье место у британского дуэта Саттон - Пиллейдж. Напомним, в личном зачете Иван Хамцов также завоевал золото.