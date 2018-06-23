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Иван Хамцов и Евгений Орел завоевали золото чемпионата Европы по современному пятиборью

В мужской эстафете белорусы на заключительном этапе вырвали победу у поляков Гутковски - Лавринович, опередив оппонентов на 10 очков. Третье место у британского дуэта Саттон - Пиллейдж. Напомним, в личном зачете Иван Хамцов также завоевал золото.

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