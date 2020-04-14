Иван Кульбаков и Артем Жук пополнили тренинг-кэмп сборной Беларуси по хоккею

Вратарь Иван Кульбаков и нападающий Артем Жук примкнули к тренинг-кэмпу сборной Беларуси по хоккею. Голкипер провел нынешний сезон в клубе ВХЛ "Нефтяник". Форвард выступает в МХЛ в системе питерского СКА. Для Жука это первое появление на сборе нацкоманды. В расположении Михаила Захарова сейчас 24 игрока. Кэмп продлится до 30 апреля. Напомним, белорусы готовятся к олимпийской квалификации в августе в Словакии.