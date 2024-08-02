Иван Литвинович прошел в финал в прыжках на батуте на Олимпийских играх в Париже

Иван Литвинович начал выступления на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, сообщает БЕЛТА.



Вечером2 августа на старт квалификации на "Аккор Арене" вышли 16 спортсменов, которые разыгрывали восемь путевок в финал. Каждому участнику отбора были предоставлены по две попытки, из которых учитывалась только лучшая. По итогам первого упражнения Иван Литвинович захватил лидерство, набрав 63,420 балла. Во второй программе никто из нижней половины таблицы не смог опередить Ивана, который тем самым досрочно вышел в финал.



Розыгрыш медалей у мужчин в прыжках на батуте стартует в 20:50 по минскому времени. Итоги квалификации обнулятся, у всех спортсменов в распоряжении будет только одна попытка.