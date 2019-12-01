Иван Литвинович - серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на батуте

Начнем выпуск с радостных спортивных новостей: еще одну медаль завоевали белорусские батутисты на чемпионате мира в Токио! Иван Литвинович принес нашей стране серебро в индивидуальной программе. Воспитанник Вилейской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва уступил лишь 185 тысячных представителю Китая Гао Лею, опередив при этом четырехкратного олимпийского призера (также из Поднебесной) Дон Дона. Добавим, Иван Литвинович уже гарантировал себе участие в Олимпийских играх - 2020.



Также Иван Литвинович получил денежный приз от организаторов и спонсоров чемпионата мира в номинации "За точность упражнений". Напомним, ранее белорусы завоевали золото в командном турнире и серебро в мужских синхронных прыжках.



