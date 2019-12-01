3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Иван Литвинович - серебряный призер чемпионата мира по прыжкам на батуте
Начнем выпуск с радостных спортивных новостей: еще одну медаль завоевали белорусские батутисты на чемпионате мира в Токио! Иван Литвинович принес нашей стране серебро в индивидуальной программе. Воспитанник Вилейской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва уступил лишь 185 тысячных представителю Китая Гао Лею, опередив при этом четырехкратного олимпийского призера (также из Поднебесной) Дон Дона. Добавим, Иван Литвинович уже гарантировал себе участие в Олимпийских играх - 2020.
Также Иван Литвинович получил денежный приз от организаторов и спонсоров чемпионата мира в номинации "За точность упражнений". Напомним, ранее белорусы завоевали золото в командном турнире и серебро в мужских синхронных прыжках.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов