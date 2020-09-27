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Иван Тихон в работе собирается опираться на команду своего предшественника
Новый председатель Белорусской федерации легкой атлетикиИван Тихон в работе собирается опираться на команду своего предшественника Вадима Девятовского и не склонен проводить коренные кадровые преобразования. Об этом он заявил в интервью "Главному эфиру". Все известные в стране и за рубежом мероприятия массового спорта, такие как Минский полумарафон, будут продолжаться. Что касается спорта профессионального, то Тихон не решился озвучивать конкретные медальные планы на Олимпиаду в Токио во избежание давления на атлетов.
Не смущает ли действующего спортсмена Ивана Тихона тот факт, что в Токио ему будет уже 45 лет? Почему в 90-е годы в Гродно опасно было приближаться к больнице скорой помощи? И как Тихон оценивает текущую общественно-политическую ситуацию в стране? Ответысегодня в 9 вечера в "Главном эфире".
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