Минимум серебро! Белорус Иван Янковский вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште. В весовой категории до 92 килограммов он одолел соперников из Кореи, Монголии и Японии. В финале Янковского ждет бронзовый призер бразильской Олимпиады американец Джейден Кокс. Трансляция из Будапешта в 21:10 на "Беларусь 5".