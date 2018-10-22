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Иван Янковский вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе

Минимум серебро! Белорус Иван Янковский вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе в Будапеште. В весовой категории до 92 килограммов он одолел соперников из Кореи, Монголии и Японии. В финале Янковского ждет бронзовый призер бразильской Олимпиады американец Джейден Кокс. Трансляция из Будапешта в 21:10 на "Беларусь 5".  

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