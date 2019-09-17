Ивашко и Герасимов в основной сетке турнира в Санкт-Петербурге

Илья Ивашко и Егор Герасимов проведут сегодня первые поединки основной сетки теннисного турнира в Санкт-Петербурге. Призовой фонд - 1 миллион 100 тысяч долларов. Напомним, в этот раунд наши теннисисты пробились через квалификацию. Ивашко встретится с россиянином Андреем Рублевым, а Герасимов сыграет с Лукашем Росолом.



