Ивашко уступил Макдональду в первом круге теннисного турнира в Монпелье

Илья Ивашко завершает выступление уже в первом круге теннисного турнира в Монпелье. Призовой фонд соревнований составляет более 400 тысяч евро. В стартовом раунде соревнований белорус не справился с 56-й ракеткой мира американцем Макдональдом Маккензи - 3:6, 6:7. Поединок продолжался 1 час 36 минут. Напомним, из-за травмы Ивашко пропускал Australian Open.