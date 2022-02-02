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Ивашко уступил Макдональду в первом круге теннисного турнира в Монпелье
Илья Ивашко завершает выступление уже в первом круге теннисного турнира в Монпелье. Призовой фонд соревнований составляет более 400 тысяч евро. В стартовом раунде соревнований белорус не справился с 56-й ракеткой мира американцем Макдональдом Маккензи - 3:6, 6:7. Поединок продолжался 1 час 36 минут. Напомним, из-за травмы Ивашко пропускал Australian Open.
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