Из Грузии в Оршу: Джано Кварацхелия усилил МФК "Витэн" и рассказал о впечатлениях о Беларуси

В Беларуси в этом сезоне будет выступать свой Кварацхелия. Правда, не в большом футболе, а в мини. В оршанский "Витэн" перебрался именитый легионер - Джано Кварацхелия.

По словам игрока МФК "Витэн", первое, что бросается в глаза в Беларуси, - это чистота. "Везде все ухожено, на это приятно смотреть", - отмети он.

"Почему "Витэн"? Потому что большие цели и задачи - выигрывать все трофеи в чемпионате Беларуси. Команда должна стараться побеждать. И, соответственно, вдобавок, если мы все выиграем, это участие в Лиге чемпионов. Я думаю, любой футболист хочет играть в европейском турнире", - поделился Джано Кварацхелия.

Фамилия футболиста очень популярна в мире. В мире футбола у него есть однофамилец, который выступает за французский "Пари Сен-Жермен" - Хвича Кварацхелия. Игрок МФК "Витэн" даже поделился, что оба парня из одного города, но лично не знакомы. "В Грузии считается так: если однофамильцы, значит, дальние родственники", - заключил Джано Кварацхелия.