Из биатлона в каратэ. Дарья Домрачева опробовала один из видов спорта Европейских игр

Сегодня новый для себя вид спорта опробовали отечественные звезды. Среди них четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Тренировку на базе университета физкультуры провел семикратный чемпион Беларуси по карате Андрей Гриневич. Биатлонистка к занятию отнеслась профессионально: работала с полной отдачей и главное - с удовольствием. По словам Дарьи, некоторые упражнения могли бы использовать в своей подготовке и биатлонисты.