ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Из биатлона в каратэ. Дарья Домрачева опробовала один из видов спорта Европейских игр

270 дней остается до начала ІІ Европейских игр. 12 комплектов медалей в Минске разыграют каратисты.

Сегодня новый для себя вид спорта опробовали отечественные звезды. Среди них четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Тренировку на базе университета физкультуры провел семикратный чемпион Беларуси по карате Андрей Гриневич. Биатлонистка к занятию отнеслась профессионально: работала с полной отдачей и главное - с удовольствием. По словам Дарьи, некоторые упражнения могли бы использовать в своей подготовке и биатлонисты.

Соревнования по карате в рамках ІІ Европейских игр пройдут на "Чижовка-Арене". Также этот вид включен в программу Олимпиады 2020 года в Токио.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все