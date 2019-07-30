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Из травмированных в строй БАТЭ вернулся нападающий Боян Дубайич

Серб несколько часов назад отправился с БАТЭ в норвежский Тронхейм. Но перед ответной игрой с "Русенборгом" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов травму колена получил его соотечественник, также форвард - Неманья Милич. После первой игры в Борисове, завершившейся победой желто-синих 2:1, главной задачей белорусов будет забить на выезде.

Кто шагнет в 3-й раунд отбора, станет известно завтра. Прямая трансляция из Норвегии начнется в 19:50 на "Беларусь 5".

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