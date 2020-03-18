В ВХЛ идет 1/4 финала Кубка Петрова. Накануне "Нефтяник", за который выступает кандидат в сборную Беларуси, вратарь Иван Кульбаков, победил питерское "Динамо", которое тренирует Эдуард Занковец. Итоговый счет 3:0, а в серии до четырех побед теперь паритет - 2:2. Кульбаков отразил 29 бросков соперника, оформив первый шатаут в нокаут-раунде.



Из-за коронавируса ВХЛ приняла решение приостановить розыгрыш плей-офф до 24 марта.



