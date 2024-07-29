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Из-за загрязнения Сены в Париже отменили вторую тренировку по триатлонному плаванию

Из-за загрязнения Сены в Париже отменили вторую тренировку по триатлонному плаванию

В Париже отменили вторую олимпийскую тренировку по плаванию для триатлонистов в связи с загрязнением Сены после проливных дождей, сообщает портал L'Equipe.fr со ссылкой на AFP.

"Показатели качества воды не дают достаточных гарантий", - указывается в заявлении организаторов Paris-2024 и международной федерации World Triathlon.

Накануне по этой же причине отменили первую тренировочную сессию, пишет БЕЛТА.

Тем не менее соревнования по триатлону должны стартовать 30 июля.

Организаторы рассчитывают на то, что качество воды улучшится на фоне ожидающихся благоприятных погодных условий.

Фото: Reuters

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