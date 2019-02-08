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Избежать ошибки, допущенные в матче со словаками, - задача сборной Беларуси по хоккею

Постараться избежать ошибок, которые были допущены в матче со словаками, - задача сборной Беларуси по хоккею. Сегодня дружина Андрея Сидоренко проведет второй поединок на товарищеском турнире в Братиславе. В соперниках - олимпийская команда России. Накануне белорусы проиграли хозяевам льда 1:2 по буллитам.
Эксклюзивная трансляция матча Беларуси против олимпийской сборной России на обновленном официальном сайте Федерации хоккея страны.

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