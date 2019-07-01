Изменения в рейтинге WTA

Арина Соболенко по состоянию на 1 июля покинула первую десятку. Из топ-10 ее вытеснила Серена Уильямс. Александра Саснович поднялась на одну позицию - она 36-ая. Виктория Азаренко 40-ая. Вера Лапко 106-ая. В мужском рейтинге Илья Ивашко поднялся на 138-ую позицию. Егор Герасимов на 167-ую.