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Изменения в составе национальной сборной Беларуси по хоккею

Вместо нападающего гродненского "Немана" Александра Малявко, который получил травму, вызван форвард молодечненского "Динамо" Андрей Белевич, передает сайт федерации хоккея. Напомним, команда под руководством Андрея Сидоренко собирается на кэмп и сыграет на льду "Чижовка-Арены" против Франции, Словении и Латвии. 

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