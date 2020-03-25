Изменения в тренировочных планах сборной Беларуси из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год внесет корректировки в учебно-тренировочные сборы национальных команд. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович. По словам специалиста, сейчас главная задача ведомства - вернуть на родину тех спортсменов, которые проходят подготовку за пределами Беларуси.