ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Изменения в тренировочных планах сборной Беларуси из-за переноса Олимпийских игр в Токио на 2021

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год внесет корректировки в учебно-тренировочные сборы национальных команд. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович. По словам специалиста, сейчас главная задача ведомства - вернуть на родину тех спортсменов, которые проходят подготовку за пределами Беларуси.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все