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Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Бавария", "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ, "Атлетико" - "Ювентус", "Тоттенхэм" - "Боруссия" и "Лион" - "Барселона". Известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые матчи этой стадии пройдут 12 февраля.

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