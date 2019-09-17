Известны соперники ХК "Неман" в Континентальном кубке

Стал известен календарь гродненского "Немана" в полуфинале Континентального кубка. Турнир пройдет в польском Кракове. 15 ноября белорусский клуб сыграет с победителем квартета С. В этой группе за выход в полуфинал борются "Рига", "Донбасс" и румынская "Корона". 16 ноября команда Сергея Пушкова встретится с "Краковией", 17 ноября - с "Бейбарысом".