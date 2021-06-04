3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Известны все участники полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге
Из нашей группы А все команды едут домой. Накануне вечером стали известны участники полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге. Сборная России следует традициям и уже 11-й год не может обыграть Канаду на планетарном форуме. Наши восточные соседи уступили 9-кратным чемпионам мира 1:2 в овертайме и подарили им путевку в полуфинал. Соперником Канады станет США, разгромившая в 1/4 Словакию 6:1. В двух других матчах финны сильнее чехов 1:0. Их будущий соперник, Германия, вырвал победу в серии буллитов у Швейцарии 3:2.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все