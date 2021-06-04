Известны все участники полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге

Из нашей группы А все команды едут домой. Накануне вечером стали известны участники полуфинала чемпионата мира по хоккею в Риге. Сборная России следует традициям и уже 11-й год не может обыграть Канаду на планетарном форуме. Наши восточные соседи уступили 9-кратным чемпионам мира 1:2 в овертайме и подарили им путевку в полуфинал. Соперником Канады станет США, разгромившая в 1/4 Словакию 6:1. В двух других матчах финны сильнее чехов 1:0. Их будущий соперник, Германия, вырвал победу в серии буллитов у Швейцарии 3:2.