Известный белорусский велогонщик Василий Кириенко завершает карьеру

Известный белорусский велогонщик Василий Кириенко в возрасте 38 лет объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Огромные нагрузки профессионального спорта и возможности сердца оказались несовместимы - врачи посоветовали закончить. Кириенко трижды становился победителем этапов веломногодневки, а также этапа "Вуэльты". В 2015 году выиграл чемпионат мира на шоссе и треке. Четырехкратный чемпион Беларуси, дважды выигрывал Европейские игры. "Спорт-кадр" встретил Василия в аэропорту и видел, как он пустил слезу. Поэтому первым делом спросили, как здоровье (видео).